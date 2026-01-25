Великобритания решила создать собственную версию ФБР

Правительство Великобритании объявило о создании Национальной полицейской службы, которую в Лондоне называют «британским ФБР». Как сообщает Reuters, новое ведомство объединит функции Национального агентства по борьбе с преступностью, а также ряда структур национального уровня, включая подразделения по борьбе с терроризмом и дорожную полицию.

Создание новой службы станет частью масштабной реформы правоохранительной системы. По оценке британских властей, это крупнейшие изменения в полиции со времен основания первой профессиональной полицейской службы Робертом Пилом в 1829 году. Подробности реформы правительство планирует представить 26 января.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что «нынешняя модель работы полиции была разработана для другого столетия». По ее словам, Национальная полицейская служба, получившая название «британское ФБР», будет использовать «таланты мирового класса и самые современные технологии для розыска и поимки опасных преступников».

Глава новой структуры — национальный комиссар по борьбе с преступностью — станет самым высокопоставленным должностным лицом в системе правоохранительных органов страны. В настоящее время этот статус принадлежит руководителю Лондонской столичной полиции.

Сейчас в Англии и Уэльсе действуют 43 полицейских управления, часть из которых выполняет функции федерального уровня. Власти рассчитывают, что реорганизация позволит региональным подразделениям сосредоточиться на повседневных преступлениях, включая кражи и антиобщественное поведение.