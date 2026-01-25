«Трактор» обыграл «Адмирал» в домашнем матче со счетом 3:1

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Матч прошел 24 января на стадионе «Арена-Трактор». В составе «Трактора» шайбы забили Андрей Светлаков, Артемий Низамеев и Виталий Кравцов. Из «Адмирала» единственный гол команде принес Егор Чезганов.

Сейчас «Трактор» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 50 очками. Следующий матч команда сыграет 27 января в Магнитогорске с «Металлургом».

Ольга Воробьева