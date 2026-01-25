СКР завел дело из-за убийства мужчины на охотничьей базе в Саратовской области

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после гибели 37-летнего мужчины на охотничьей базе в Новобурасском районе. По версии следствия, 23 января подозреваемый выстрелил из охотничьего ружья в знакомого. Тот скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба регионального СКР.

Первоначально события рассматривались как несчастный случай. Сообщалось, что во время движения снегоход опрокинулся, после чего оружие случайно выстрелило и ранило мужчину в голову. Однако Следственный комитет усомнился в этой версии. Проверка выявила, что преступление было умышленным, и дело было переквалифицировано на ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

Подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия, назначены экспертизы, допрашивают свидетелей и изучают все обстоятельства происшествия. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения.