Рейс Conviasa из Петербурга в Варадеро перенесли на почти двое суток

Рейс авиакомпании Conviasa V0 3788 из Санкт-Петербурга в Варадеро, запланированный на 24 января в 22:30, перенесли на 26 января из-за необходимости технического обслуживания самолета. Новый вылет назначен на 16:30, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В АТОР уточнили, что из-за смещения расписания также был отложен вылет борта V0 3786 из Варадеро в Санкт-Петербург, который был запланирован 23 января. На время задержки туроператоры совместно с принимающей стороной на Кубе организовали продление проживания пассажиров в отелях, их обеспечили питанием и всем необходимым.

По информации ассоциации, вылет рейса V0 3786 в Россию из аэропорта Варадеро перенесли 24 января в 19:00 по местному времени. Прибытие в Санкт-Петербург ожидается 25 января в 20:30.

Артемий Чулков