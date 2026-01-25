В Ашинском районе водитель маршрутки погиб после столкновения с грузовиком

На трассе М5 в Ашинском районе Челябинской области пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком Scania. В результате водитель общественного транспорта погиб на месте, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась утром 25 января на 1589 километре автодороги М5. По предварительным данным, двигаясь из Сатки в Уфу водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию с попутно ехавшим грузовиком, из-за чего врезался в него. Трое пассажиров маршрутки получили травмы.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ольга Воробьева