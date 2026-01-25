Уголовное дело, возбужденное после пропажи туристов в Прикамье, прекращено
В СУ СКР по Пермскому краю вынесено постановление о прекращении уголовного дела по факту безвестного исчезновения туристов в Кизеловском округе. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, оно было прекращено в связи с отсутствием события преступления. Напомним, дело по признакам убийства было возбуждено 15 декабря прошлого года. Тогда две группы туристов, в общей сложности 21 человек, не вернулись в конечную точку маршрута после восхождения на гору Ослянка (119 м над уровнем моря)
Пропавших искали представители правоохранительных органов, МЧС, а также добровольцы. Позже выяснилось, что группы сбились с маршрута, одна из них переночевала в лесу, а другая в заброшенной деревне.