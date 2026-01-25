Конгрессвумен США Луна готова к встрече с Дмитриевым в любое время

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна сказала, что любит спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева и готова встретиться с ним в любое время.

«Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому»,— сказала госпожа Луна «РИА Новости».

Кирилл Дмитриев и Анна Паулина Луна проводили переговоры в США в октябре 2025 года. Тогда они договорились провести встречу российских и американских законодателей. По словам Кирилла Дмитриева, госпожа Луна последовательно выступает за диалог между Россией и США.