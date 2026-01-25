МИД России: Киев не реагирует на готовность Москвы повысить уровень делегаций
Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что Киев до сих пор не отреагировал на готовность Москвы повысить уровень делегаций в рамках переговоров в Стамбуле.
«Киев с июля 2025 года так и не ответил на наши предложения по двустороннему центру мониторинга и контроля режима прекращения огня, трем рабочим группам и не отреагировал на нашу готовность повысить уровень делегаций. Одним словом, мяч на украинской стороне»,— сказал господин Мирошник «РИА Новости».
Алексей Мирошник назвал надуманной озвученную МИД Украины причину приостановки переговоров в Стамбуле из-за «отсутствия ощутимого прогресса». Он добавил, что российская сторона остается открыта к продолжению диалога и высоко ценит гостеприимство Турции.