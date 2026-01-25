В Белгороде из-за обстрела повреждены объекты энергетики

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время обстрела Белгорода в городе были повреждены объекты энергетики.

«Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

По словам губернатора, обстрел Белгорода стал самым массированным с начала российско-украинского конфликта. Предположительно, в нем были задействованы РСЗО HIMARS, уточнил он. Вячеслав Гладков также сообщил, что в результате обстрела в одном из дворов города начался пожар, а в селе Таврово в двух частных домах повреждена кровля.