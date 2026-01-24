Белгород подвергся самому массированному за время СВО обстрелу с участием HIMARS

Белгород подвергся самому массированному с начала СВО, по версии властей, ракетному обстрелу. Предположительно, ВСУ атаковали город с применением ракетных систем залпового огня HIMARS. Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жанровая фотография

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Жанровая фотография

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период ракетной опасности, объявленной в субботу, 24 января, в 22:01 мск, жителей призывали спуститься в укрытия, позже, в 22:22 мск, был объявлен отбой сигнала.

В результате обстрела зафиксированы повреждения объектов энергетики, их суть не раскрывается

В частности, в Белгороде загорелась хозяйственная постройка, возгорание ликвидируют сотрудники МЧС, также из-за падения обломков произошло возгорание в одном из городских дворов. В Белгородском округе, в селе Таврово, обломками повреждены кровли двух частных домов. Остальная информация о последствиях уточняется, власти пообещали сообщить ее дополнительно, дежурные бригады и оперативные службы работают на местах.

Сергей Калашников