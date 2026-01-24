Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп и Стармер обсудили урегулирование на Украине

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба британского премьера.

Фото: File Photo / Reuters

«В то время как дипломатические усилия продолжаются, премьер-министр вновь подчеркнул, что международные партнеры должны и дальше поддерживать Украину»,— отмечается в заявлении.

Стороны также обсудили укрепление безопасности в Арктике. Кир Стармер назвал это «абсолютным приоритетом для его правительства», следует из пресс-релиза.

