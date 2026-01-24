«Сайлент Хилл» собирает на лидерство

Один из худших фильмов года, скорее всего, станет хитом в российских кинотеатрах. Речь идет о картине «Возвращение в Сайлент Хилл». Фильм появился на экранах 22 января и претендует на лидерство в прокате. По предварительным оценкам аналитиков, к концу недели хоррор соберет более 150 млн руб. за уикенд. Примерно столько же за выходные заработает фильм «Чебурашка 2».

Новая часть франшизы «Сайлент Хилл» — уже третья по счету киноадаптация одноименной серии видеоигр. На этот раз в центре сюжета история Джеймса Сандерленда, который ищет свою возлюбленную в проклятом городе. Картина разочаровала почти всех критиков. В первую очередь они ругали сюжет, который получился невнятным, поскольку многие важные моменты, прояснявшиеся в оригинальной игре, остались за кадром. На агрегаторах у хоррора уже появились рейтинги — лишь 6% "свежести" на Rotten Tomatoes и 30 баллов из 100 картине поставили на Metacritic.

Во время просмотра картины становится заметно, что у проекта был скромный бюджет, отмечает кинокритик, автор Telegram-канала «Кинотеатр Шредингера» Кирилл Шиверновский: «Кристоф Ган спустя 20 лет после выхода первой части фильма "Сайлент Хилл" решил вернуться к своему детищу. Стоит отметить и небольшой бюджет для фильма, который визуально в некоторых моментах очень сильно бросался в глаза и тем самым портил впечатление от происходящего. Хоррор "выстрелил" в российском прокате за счет того, что после новогодних праздников он находился в некоем пузыре. По кассовым сборам "Возвращение в Сайлент Хилл" опережает "Чебурашку-2" и вышел на первое место бокс-офиса по итогам уикенда, который еще даже не закончился».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, итоговые сборы «Возвращения в Сайлент Хилл» в отечественном прокате могут достичь 500 млн руб. Для сравнения, самый кассовый фильм 2025 года в России — «Волшебник Изумрудного города» заработал около 3 млрд руб. Приличную кассу хоррору в России должна обеспечить молодая аудитория, в том числе подростки, считает кинообозреватель Александр Голубчиков: «Основная аудитория кинотеатров — это зрители от 14 до 24 лет. На них приходится более 80% основных кассовых сборов. И сейчас особенно заметен дефицит зрительского контента для них. "Сайлент Хилл", насколько плохим бы не был, выходит в Татьянин день — уикенд, когда студенты освобождаются от нагрузки по подготовке к сдаче сессии и идут в кинотеатры. Эта неделя для фильма станет лидирующей по сборам, а на следующей неделе все обвалится, и там будет совсем другая история.

Обычно в это время отлично работали российские приключенческие картины, фэнтези. Напомню, что опережал всех по кассе в эти дни "Самый лучший фильм" когда-то и точно так же, 31 января, выходили "Вий", "Мастер и Маргарита". А тут получилось, что выпустили "Левшу", но фильм ориентирован не на аудиторию 12+, там нет подростков и истории, которая была бы интересна зрителю моложе 30 лет. Результат: "Левша" еле-еле собирает, стартовал то ли с четвертого, то ли с пятого места и болтается в середине десятки».

Предыдущие две киноадаптации серии игр «Сайлент Хиллл» вышли в 200-м и 2012 годах. Общие кассовые сборы этих картин составляют $156 млн.