Российские туристы сутки не могут улететь с Кубы из-за задержки рейса Conviasa

Россияне с 23 января не могут вылететь с Кубы в Россию из-за задержки рейса авиакомпании Conviasa. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По предварительной информации, вылет запланирован на 24 января в 18:00 по местному времени, уточнили в РСТ. За три часа до вылета туроператоры организуют трансфер из отелей в аэропорт. Из-за задержки рейса всем туристам продлили время проживания в гостиницах, следует из сообщения.

Telegram-канал SHOT сообщил, что самолет Conviasa должен был вылететь на Кубу из Санкт-Петербурга, однако сначала рейс перенесли на сутки, а затем еще на один день. По данным канала, российским туристам сообщили, что борт неисправен.

Согласно данным на сайте аэропорта Пулково, задержан вылет рейса V0 3788 авиакомпании Conviasa в Варадеро. На онлайн-табло указано, что вылет запланирован на 25 января в 22:30 мск.