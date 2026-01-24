Путина пригласили посетить Вьетнам

Президент России провел телефонный разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама. Владимир Путин поздравил То Лама с переизбранием на пост руководителя партии, сообщила пресс-служба Кремля. Собеседники высказались за продолжение развития отношений двух стран.

Владимир Путин пригласил То Лама посетить Россию, уточняет Вьетнамское информационное агентство. По его данным, вьетнамский лидер, в свою очередь, пригласил российского президента приехать с визитом в ближайшее время. Он заверил, что Ханой считает Москву своим важным европейским партнером и стремится развивать сотрудничество.