Прокуратура проверяет отключение отопления в 30 домах подмосковного Жуковского

Прокуратура подмосковного города Жуковский проводит проверку из-за коммунальной аварии, в результате которой 30 многоквартирных домов остались без отопления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Из-за аварии на магистральной теплосети отключились центральное отопление и горячее водоснабжение. Без тепла и горячей воды остались почти 4 тыс. жителей Жуковского.

Специалисты работают над возобновлением функционирования системы теплоснабжения. Прокуратура оценит соблюдение законов по содержанию и эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства, а также проконтролирует соблюдение нормативных сроков устранения последствий коммунальной аварии.

Глава городского округа Жуковский Пак Андроник сообщил утром в Telegram-канале, что работы ориентировочно завершат до 12:00 мск, однако к 16:39 мск проблемы с отоплением сохранялись по 12 адресам. Для жителей организовали пункты временного размещения и обогрева на базе школ. Волонтеры развозят по домам обогреватели для временного использования. В подъездах, которые затронула авария, устанавливают тепловые пушки.