НАТО укрепит границу с Россией и Белоруссией роботами

НАТО планирует создать на границе с Россией и Белоруссией автоматизированную зону, в которой будут применяться беспилотники, роботы и датчики для отслеживания военной активности. Первые элементы системы уже тестируют на восточном фланге альянса, сообщил заместитель начальника штаба по операциям командования сухопутных войск НАТО в Измире Томас Ловин.

«Основная идея заключается в создании сложной, многоуровневой системы обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией»,— сказал господин Ловин в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, разработка такой системы началась в начале 2025 года, учитывался опыт Украины в конфликте с Россией. «Некоторые системы уже развернуты и находятся в рабочем состоянии, в то время как другие близки к завершению»,— добавил Томас Ловин.

На границе будет создана сеть датчиков, которые будут собирать данные о передвижениях потенциального противника или применении им оружия. Сведения будут передаваться остальным странам НАТО в режиме реального времени, рассказал господин Ловин. Он при этом высказал мнение, что одних беспилотных систем недостаточно: «Для этого нам нужны солдаты».

Каждая страна НАТО должна решить, будет ли она участвовать в укреплении границы, уточнил военачальник. Он заверил, что массового переселения людей для реализации проекта не потребуется. Господин Ловин допустил, что в дальнейшем такая система обороны может применяться не только на восточном фланге НАТО, но и для защиты критически важной инфраструктуры, в том числе аэропортов.