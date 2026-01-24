Обидчика полицейского на проспекте Шаумяна отправили под стражу до 22 марта

Красногвардейский районный суд отправил в следственный изолятор до 22 марта 33-летнего гражданина Азербайджана Миртохида Гасанова, который одним ударом отправил в инспектора ДПС в операционную. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уроженец Азербайджана Миртохид Гасанов, избивший полицейского после ДТП на проспекте Шаумяна.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Уроженец Азербайджана Миртохид Гасанов, избивший полицейского после ДТП на проспекте Шаумяна.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

По версии следствия, вечером 23 января на проспекте Шаумяна Volkswagen Polo врезался в остановившийся Mercedes. Из дорогой немецкой иномарки выскочил пассажир Гасанов, который разбил кулаком лобовое стекло «Поло», а затем отправил в нокаут полицейского, который начал оформлять происшествие.

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, перелом стенки глазницы и закрытую черепно-мозговую травму. Уроженец Азербайджана, требовавший не оформлять ДТП, находился в состоянии наркотического опьянения.

Андрей Маркелов