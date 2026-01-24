В Татарстане аренда домов подешевела на 43% за год

Ставки аренды частных домов в Татарстане снизились на 43,3% за 2025 год, до 37,3 тыс. руб. в месяц, следует из данных портала «Мир квартир».

В соседних Марий Эл и Чувашии аренда домов также подешевела — на 34% и 31,6%, до 33 тыс. и 32,7 тыс. руб. соответственно.

В среднем по России ставка аренды за дом снизилась на 22,8%, до 46,4 тыс. руб. Аренда подешевела в 66 регионах из 83. Сильнее всего ставки упали в Камчатском крае (—63,5%), Кемеровской области (—59,5%) и Приморском крае (—52,1%).

«Формат дома не самый удобный для арендаторов, обычно они предпочитают квартиры, особенно в периоды экономических спадов, как сейчас. Средняя „двушка“ сегодня на 27% дешевле среднего дома — а съемщики сейчас очень хорошо считают деньги», — отметил гендиректор портала Павел Луценко. По его словам, собственникам домов сложно найти арендаторов, поэтому за год количество выставленных на рынок объектов выросло на 90%.

