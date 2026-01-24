В ДТП со скорой помощью в Ставропольском крае пострадали четыре человека

В Минераловодском округе Ставрополья автомобиль УАЗ скорой помощи перевернулся на дороге. Пострадали водитель и трое пассажиров, сообщил Telegram-канал Службы спасения Минеральных Вод.

По предварительным данным, водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

Спасатели села Нагутское помогли медикам транспортировать пострадавших в специальный автомобиль и отключили АКБ у машины скорой помощи. Водителя и трех пассажиров доставили в медицинские учреждения для обследования.