Управление Роскомнадзора по Татарстану возглавила Оксана Шевченко
Руководителем Управления Роскомнадзора по Татарстану назначена Оксана Шевченко. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Госпожа Шевченко прежде возглавляла аналогичную структуру по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с 2016 года. Назначена приказом Минцифры России от 12 января 2026 года, к работе приступила с 14 января.
Оксана Шевченко родилась в городе Комсомольское Донецкой области (ныне ДНР). В 2001 году окончила Тюменский государственный университет. В системе государственного надзора и контроля работает с 2000 года.
Должность руководителя Роскомнадзора по Татарстану оставалась вакантной с конца 2024 года. Тогда ее покинул бывший офицер ФСБ Юрий Никитин, возглавлявший управление с 2023 года.