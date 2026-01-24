Ноутбуки сократили спрос

Рынок ноутбуков в России за 2025 год сократился почти на треть. Речь идет о падении как выручки, так и количества проданных устройств. При этом цены на компьютеры растут. Происходит это в том числе из-за подорожания карт памяти и сервисного сбора, который будет введен осенью 2026 года. Представители компаний «М.Видео-Эльдорадо», Fplus и ICMR говорят о снижении продаж до 30%. Данные приводят «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Покупатели стали подходить к выбору ноутбуков более вдумчиво, отмечает PR-директор компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Коляда: «Российский рынок ноутбуков сократился примерно на 25% в количественном и на 30% в денежном выражениях по сравнению с 2024 годом. Ключевые причины снижения — охлаждение потребительского спроса на фоне привлекательных ставок по депозитам и снижение объемов кредитования, в связи с чем люди откладывают покупки техники. Дополнительное влияние оказывает перенасыщение рынка после активного спроса в 2024 году, а также рост цен на комплектующие и память, что ограничило доступность новых конфигураций.

Рынок в 2025 году окончательно перешел в фазу рационального потребления, развивался в логике осторожного, взвешенного спроса, где ключевыми факторами выбора стали прагматичность, срок службы и соотношение цены и возможностей ноутбуков. Среди лидеров рынка по итогам года в количественном выражении выделяются Asus, Huawei, Lenovo и Acer. Apple также сохраняет устойчивый спрос за счет лояльной аудитории, несмотря на более высокую среднюю цену. В денежном выражении лидирующие позиции также удерживают Asus и Apple, а заметный вклад в выручку вносят Lenovo и Huawei за счет моделей среднего и верхнего ценового сегментов».

В этом году снижение продаж ноутбуков в стране продолжится, считает представитель XCom-Shop Артем Попов. А ритейлерам, придется вновь конкурировать с маркетплейсами за внимание покупателей, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Что будет дальше, пока ставка высокая? Тенденция, наверное, сохранится. Продажи перетекли на маркетплейсы. Если берем низкий ценовой сегмент, где представлены китайские ноутбуки, поставщики и селлеры, то и это бьет по нашим продавцам.

Как бизнес реагирует на сложившиеся условия рынка? Поставщики стараются более плотно общаться с производителями, которые не ушли, чтобы они помогали, например, партнерскими программами, преференциями, и они это делают. Дальше мы ждем, что маркетплейсы немножко поднажмут. Сейчас онлайн-площадки повышают разные коэффициенты, свои ставки и мы надеемся, что цены там вырастут и будут менее конкурентоспособными. Ищем новые возможности для продаж, развиваем свои интернет-магазины. И есть тенденция, когда клиент возвращается с маркетплейсов обратно в интернет-магазины. Основная идея в том, чтобы предложить клиенту больше услуг, чем онлайн-площадка. Интернет-магазины, которые работают сами на себя, в этом плане более гибкие».

Падению рынка ноутбуков предшествовало четыре года почти непрерывного роста. Пиком спроса стал 2022-й, когда в России было продано около 4 млн компьютеров.

Николай Малышев