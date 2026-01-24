Юговской молкомбинат требует с крупного производителя мороженого 8,8 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» о взыскании задолженности и неустойки с ООО «Лагуна Койл» (входит в ГК «Русский холод»). Соответствующее определение вынесено 21 января. Общая сумма требований пермского агропредприятия составляет 8,81 млн руб. Из них 8,19 млн руб. — задолженность по договору поставки от 2 мая 2024 года, и 622,4 тыс. руб. — неустойка за период со 2 ноября 2025 года по 16 января 2026-го.

ООО «Лагуна Койл» было зарегистрировано в 1998 году в Алтайском крае. Занимается производством мороженого. 98% долей компании принадлежат крупному концерну АО «Русский холод», еще 2% — АО «ТД “Русский холод”».

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае. По информации на официальном сайте предприятия, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. т. молока в сутки.