Орбан призвал НАТО признать невозможность выйти на границу России

НАТО и Евросоюз не могут напрямую вывести войска к границам России, «потому что русские всегда будут реагировать войной». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Вот почему между Россией и их границами всегда должно что-то быть, какая-то буферная зона»,— сказал премьер на мероприятии в Капошваре, трансляцию которого вел венгерский телеканал M1. Страны должны договориться о том, как Украина, в которой сейчас идут боевые действия, снова может стать «буферным государством», заявил он.

Россия начала военную операцию на Украине из-за того, что НАТО хотела включить Киев в систему безопасности западных стран, полагает Виктор Орбан. По его словам, российские власти считают, что не имеют права допускать «вражескую армию к своим границам».