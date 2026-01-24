Илон Маск не будет лишним

Илон Маск возвращается в американскую политику и уже пожертвовал $10 млн республиканцам в Сенате. Бизнесмен возобновил работу своего аппарата перед промежуточными выборами в Конгресс, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Источники издания утверждают, что Маск намерен мотивировать сторонников Дональда Трампа проголосовать за республиканцев. По данным газеты, бизнесмен намерен спонсировать кампанию кандидата Нейта Морриса, который выдвигается от Республиканской партии. Собеседники журналистов отмечают, что в последние недели команда Маска встречалась с потенциальными подрядчиками и специалистами по цифровым технологиям. Они могут стать участниками кампании Морриса.

Республиканцы очень рассчитывают на финансовую помощь Маска, подчеркивает американский политолог Георгий Бардмессер: «Илон Маск — это кошелек неограниченных размеров. Он даже не заметит, если выпишет чек на $500 млн. Деньги в политике не все, но фактор немаловажный. Да, без них иногда можно выиграть. Кстати, Трамп — пример того, как небольшими средствами можно играть против неограниченного бюджета.

Например, на выборах 2024 года демократ Камала Харрис потратила около $2 млрд за те 100 дней, пока была кандидатом, чтобы эффективно баллотироваться в Конгресс. Ориентировочно нужно $1-2 млн. Сенат зависит от штата — некоторые дешевле, некоторые дороже. Если республиканцы серьезно собираются бороться в Нью-Йорке, хотя я в этом не уверен, то им потребуется $50-70 млн. И фигура Маска здесь — это то, что по-английски называется whale. Он — человек, который может поддержать кандидатов неограниченными деньгами. Каждой президентской компании нужен как минимум один такой whalе, который может выписать чек на $10, когда нужно.

Маск — это whale of all whales, и республиканцы нуждаются в его деньгах».

По данным источников The Wall Street Journal, Маск рассматривает варианты финансирования Республиканской партии через Комитет политических действий (America PAC). Ранее через это ведомство бизнесмен поддерживал президентскую кампанию Трампа. Как отмечает издание, отношения между главой Белого дома и миллиардером улучшились, поэтому последний готов к новым политическим пожертвованиям. Планы Маска выходят далеко за пределы спонсорства республиканцев, отметил в беседе с “Ъ FM” бывший корреспондент The New York Times в России Джон Вароли: «Ситуация внутри США сейчас критическая, мы видим массовые протесты и волнения в стране. И скорее всего, демократическая партия вернется к власти в ноябре, и в Конгрессе будут очень важные выборы, которые решат, кто будет его контролировать.

У республиканцев превосходство в Палате представителей — всего три человека, в Сенате тоже. Они рискуют потерять контроль и в нижней палате, и в верхней. Это значит, что Демократическая партия может испортить политику Трампа, и еще начать уголовные расследования против президента и его соратников, и Илон Маск очень боится этого. Наша политическая система сегодня очень жесткая, это борьба без правил, поэтому неважно, совершил ты преступление или нет, они возбудят уголовное дело и сделают все, чтобы тебя уничтожить. Похоже на Средневековье — победит тот, кто сильнее. Илон Маск считает себя сильным.

Он — самый богатый человек в мире и уверен, что должен влиять на американскую политику. Во время церемонии вступления в должность Дональда Трампа, Илон Маск обнародовал его видение США — американское господство по всему миру на ближайшие 100 лет».

В 2024 году Илон Маск потратил почти $300 млн на помощь Дональду Трампу и республиканцам, став крупнейшим публичным политическим донором в США. Американские СМИ утверждают, что высокопоставленные чиновники, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс, рассчитывают на такую же помощь на президентских выборах в 2028-м.

Леонид Пастернак