В Екатеринбурге открылась выставка в честь художественной школы Павла Хожателева

В Свердловском областном краеведческом музее имени Клера на площадке МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» открылась выставка «Мы вышли из школы Хожателева». Экспозиция посвящена 130-летию со дня рождения художника и педагога Павла Хожателева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Мы вышли из школы Хожателева» Фото: София Паникова Выставка «Мы вышли из школы Хожателева» Фото: София Паникова Выставка «Мы вышли из школы Хожателева» Фото: София Паникова Выставка «Мы вышли из школы Хожателева» Фото: София Паникова Искусствовед, график Александр Максяшин показал на открытии одну из последних работ, посвященных Хожателеву. Фото: София Паникова Выставка «Мы вышли из школы Хожателева» Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 6 Выставка «Мы вышли из школы Хожателева» Фото: София Паникова Выставка «Мы вышли из школы Хожателева» Фото: София Паникова Выставка «Мы вышли из школы Хожателева» Фото: София Паникова Выставка «Мы вышли из школы Хожателева» Фото: София Паникова Искусствовед, график Александр Максяшин показал на открытии одну из последних работ, посвященных Хожателеву. Фото: София Паникова Выставка «Мы вышли из школы Хожателева» Фото: София Паникова

Павел Хожателев (1895-1987) заложил основы классической системы художественного образования в Свердловске, основанной на уважении к индивидуальности. В 1937 году он возглавил Свердловское художественное училище. В 1946 году добился открытия в городе одной из первых в Советском Союзе Детской художественной школы. В 1959 году он стал директором Вечерней художественной школы для взрослых. Его учениками были Виталий Волович, Геннадий Мосин, Игорь Симонов и Герман Метелев.

«Павел Хожателев был уникальным. Человек-легенда нашей художественной педагогики и новатор. Он основал вечернюю художественную школу, которая носила его имя. Именно он первый сказал о том, что учиться должны не только дети, но и взрослые»,— рассказала искусствовед, эксперт Минкультуры РФ, член Международного Союза педагогов-художников Ирина Зябликова-Исакова.

Выставлены живописные и графические работы его учеников и преподавателей школы.

О том, как преподавал Павел Хожателев, с теплом вспоминали его ученики: «Он вел у меня перспективу и черчение. Когда надо было подойти с листом выполненной работы, я подошел к Павлу Петровичу, и он неожиданно на бытовом уровне мне объяснил: "Ну, ты вот эту вот точечку перемести сюда, а эту точечку сюда. А когда ты их соединишь, то получится то, что ты хотел". Я не забуду это простое, естественное объяснение предмета»,— поделился художник-монументалист, член Союза Художников Свердловской области Сергей Паус.

Выставка будет работать до 22 марта.

София Паникова