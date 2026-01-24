Экс-нападающий «Зенита» Кассьерра тепло попрощался с Петербургом и болельщиками

Бывший нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, перешедший в бразильский «Атлетико Минейро», опубликовал трогательное прощальное письмо, адресованное клубу, товарищам и болельщикам.

«Я хочу поблагодарить клуб и Россию за все эти годы, когда меня и мою семью принимали с такой теплотой. Отдельное спасибо руководству, партнерам по команде, тренерскому штабу, медикам и, конечно, всем фанатам за неизменную поддержку»,— сказал господин Касьерра.

Колумбиец перешел в петербургский клуб из «Сочи» летом 2022 года и за два с половиной сезона стал одним из ключевых игроков и любимцем публики. В 127 матчах во всех турнирах он забил 49 голов и отдал 23 голевые передачи.