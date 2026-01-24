После избиения школьницы в туалете подмосковного ТЦ возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения школьницы в туалете торгового центра. По данным полиции, инцидент произошел в Ступино.

По данным МВД, две девочки 12 и 14 лет напали на свою знакомую 2012 года рождения и избили ее. Еще одна сверстница снимала происходящее на телефон. Полиция уже допросила подозреваемых в присутствии родителей.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство). Центральный аппарат СКР затребовал у подмосковного управления доклад о ходе расследования.