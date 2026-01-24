В Новороссийске после подтоплений развернули оперативный штаб

В Новороссийске развернули оперативный штаб для ликвидации последствий подтоплений. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

Задействованы 80 человек и 28 единиц техники. Коммунальщики в усиленном режиме занимаются расчисткой ливневых канализаций и откачкой воды с затопленных территорий. Сотрудники муниципалитета продолжают объезд, «чтобы выявить новые очаги подтоплений», добавил мэр.

По информации властей, угрозы подтопления со стороны Неберджаевского водохранилища сейчас нет. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные явления, включая обильный снегопад и снег с дождем, сохранятся на территории края все выходные.

Горожанам рекомендовали при чрезвычайных ситуациях звонить по единому номеру службы спасения — 112.