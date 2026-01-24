Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием скорой помощи в Самаре

В Самаре следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием скорой помощи, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошло вечером 23 января. В соцсетях сообщается, что в результате ДТП пострадали два пассажира скорой помощи, которым понадобилась медицинская помощь.

По поручению руководителя СУ СКР по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Сабрина Самедова