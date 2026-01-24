На Кубани предупредили о подъеме уровня воды в реках

В Краснодарском крае возможно повышение уровня воды в реках из-за таяния снега. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Утром 24 января вода поднялась в реках в хуторе Горном и селе Мысхако Новороссийска. Специалисты расчистили территории, сообщил глава муниципалитета Андрей Кравченко. В новороссийских микрорайонах Цемдолина, Глебовский и Кирилловка также зафиксировали подтопления. Сейчас вода пошла на спад, сообщил оперштаб.

«В Геленджике высоко поднялся уровень в реках Мезыбь села Дивноморское, Джанхот села Прасковеевка и Яшамба села Виноградное. Сейчас вода перестала прибывать»,— указано в публикации. В Абинском, Северском, Крымском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе и Горячем Ключе зафиксировали подъем уровня рек, однако показатели не достигли неблагоприятных отметок.