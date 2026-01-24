Депутат ЗакСа Цивилев предложил защитить животных от реагентов на улицах

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев выступил с инициативой по защите домашних и бездомных животных от агрессивных противогололедных реагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Поводом стали многочисленные тревожные обращения от петербуржцев, которые он получал в соцсетях и во время личных встреч в округе.

На одной из прогулок к депутату подошли жители с собаками, которые рассказали, что из-за обилия реагентов во дворах и на тротуарах их питомцы страдают от химических ожогов лап, дерматитов и аллергий.

Выслушав эти доводы, господин Цивилев заявил, что безопасность и благополучие всех жителей города, включая животных, — это зона ответственности властей, и инициировал официальное обращение в городское Управление ветеринарии.

Он предложил разработать новые стандарты применения реагентов, оценить менее агрессивные альтернативы и создать для горожан четкие рекомендации по безопасному выгулу.

Андрей Маркелов