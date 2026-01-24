Продажи автомобилей в Пермском крае за прошлый год сократились на 11,5 %

За 12 месяцев прошлого года в Пермском крае на 11,5% снизилось количество регистрации новых легковых авто. Такие данные приводят профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA. Всего за 2025 год было зарегистрировано 23,5 тыс. легковых авто, тогда как в 2024 году в регионе было зарегистрировано 26,6 тыс. автомобилей. Самыми популярными марками в прошлом году стали Lada, Haval, Chery. Наибольший рост показали марки Belgee, Knewstar, Trumpchi, Mazda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоит отметить, что после спада продаж в начале года, в конце 2025 наметился рост. Так, за декабрь 2025 года рынок новых легковых автомобилей Пермского края показал рост на 26,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Всего было зарегистрировано 2268 легковых авто. Наибольший рост регистраций в декабре показали такие марки как Mazda, Toyota, Belgee, Sollers, Mercedes-Benz. В то же время снизились регистрации марок Xcite, Москвич, Chery.

Кроме того за декабрь на 24,8% выросла регистрация подержанных автомобилей. Всего было зарегистрировано 7 906 авто. Эксперты связывали рост регистрации авто с повышением утилизационного сбора. Новые ставки вступили в действие 1 декабря 2025 года.