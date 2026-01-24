В Оренбургской области ожидаются морозы до -34°C
В Оренбургской области в ближайшие несколько дней ожидается понижение температуры воздуха до -34°C. Об этом сегодня, 24 января, сообщил глава региона Евгений Солнцев.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Губернатор отметил, что «прошедшая ночь оказалась лишь репетицией».
«Поручил всем службам перейти в режим повышенной готовности. Морозы — это всегда нагрузка на сети. Аварийные службы, в случае необходимости, должны реагировать максимально оперативно. Кроме того, понижение температуры — это риск возникновения пожаров. Призываю жителей частных домов соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печей»,— написал Евгений Солнцев в Telegram.
Сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и все спасатели работают в усиленном режиме.