2,2 млрд руб. направят на дорожную инфраструктуру в Свердловской области

В Свердловской области выделили 2,2 млрд руб. на улучшение дорожной инфраструктуры в девяти муниципалитетах, сообщил губернатор Денис Паслер. Средства будут направлены на реализацию проектов в течение трех лет, включая капитальный ремонт и реконструкцию улиц в городах и селах.

В Серовском муниципальном округе продолжится реконструкция улицы Короленко, где в прошлом году начали монтаж ливневой канализации и водопровода. На эти работы выделено 142,5 млн руб. В Верхней Пышме планируется реконструкция улицы Обогатителей — на проект выделено более 125 млн руб. В Качканаре продолжат расширение дороги от улицы Набережной до перекрестка на лыжероллерную трассу «Звездочка» — на это предусмотрено 81,8 млн руб.

В этом году также запланирован капитальный ремонт улиц Луговой и Советской в селе Криулино Красноуфимского муниципального округа, улиц Горького и Свердлова в селе Шайдуриха Невьянского муниципального округа, а также участка улицы Кунавина в Богдановиче. В Краснотурьинске продолжится ремонт улицы Октябрьской с заменой бордюров, обустройством тротуаров и ливневой канализации. Общий объем средств на эти работы превысит 860 млн руб.

Екатеринбург и Нижний Тагил в ближайшие три года получат почти 1 млрд руб. на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Цель проекта — оптимизация городского трафика, повышение безопасности дорожного движения и увеличение срока службы дорожного покрытия.

«Всего на модернизацию дорог регионального и муниципального значения в 2026-м году направим 40 млрд руб., включая средства нацпроекта "Инфраструктура для жизни"»,— сообщил Денис Паслер.