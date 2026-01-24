Меню пекарни «Машенька» изменят после заказа для чиновника из США

Владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал «РИА Новости», что добавит в меню выпечку, которую у него заказывали для высокопоставленного гостя из США. В четверг пекарня подготовила корзину со своей продукцией для, предположительно, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Официально получателя угощения не называли.

«Многие теперь хотят попробовать десерты, которые мы изготовили для высокого американского гостя». — сказал предприниматель. В меню планируется ввести маффины с джемом, американский яблочный пирог, шоколадное печенье брауни. Бизнесмен добавил, что те десерты, которые не вошли в набор для американского гостя, быстро распродали посетителям пекарни.