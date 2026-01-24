Центробанк: россияне стали реже платить банковскими картами

Россияне стали реже использовать банковские карты, продолжает расти доля платежей по биометрии и QR-кодам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина в адрес зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина. Депутат обращался в ЦБ с предложением ограничить стоимость эквайринга (комиссий, которые банки берут с продавцов за обслуживание платежей по банковским картам) для предприятий малого и среднего бизнеса.

«В 2025 году сохранился тренд на снижение доли операций с использованием платежных карт», — указано в письме.

По итогам III квартала прошлого года альтернативными способами оплатили 14% покупок, это на 4,5 процентного пункта больше, чем в 2024 году. Операции с использованием QR-кодов выросли за девять месяцев в 1,8 раза по количеству и в 1,4 раза по объему и достигли 2,8 млрд на сумму 4,0 трлн руб.