Пензенская область стала одним из лидеров молочной отрасли России

Пензенская область заняла четвертое место в России по темпам роста производства молока в 2025 году, став одним из лидеров молочной отрасли страны. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные заместителя министра сельского хозяйства РФ Романа Некрасова, выступившего на Третьем форуме лидеров молочной индустрии.

В Пензенской области в прошлом году было произведено около 400 тыс. тонн молока

В Пензенской области в прошлом году было произведено около 400 тыс. тонн молока

Фото: Мария Владыко, Коммерсантъ

По предварительным оценкам, в регионе в прошлом году было произведено около 400 тыс. тонн молока, что на 57,9 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. Прирост составил 18,2%, что является одним из самых высоких показателей в стране. Регион уступил по темпам роста только Татарстану, Алтайскому краю и Удмуртии.

Республика Татарстан стала лидером по приросту производства молока — 1,7 млн тонн. Рост составил 105 тыс. тонн, или 6,7%. Алтайский край произвел около 700 тыс. тонн, что на 82,3 тыс. тонн, или 14,3%, больше, чем в годом ранее. Удмуртия показала результат в 1 млн тонн, увеличив производство на 63,8 тыс. тонн, или 6,7%. Краснодарский край занял пятое место с 1,3 млн тонн молока. Прирост составил 35,4 тыс. тонн, или 2,8%.

Нина Шевченко