Пензенская область стала одним из лидеров молочной отрасли России
Пензенская область заняла четвертое место в России по темпам роста производства молока в 2025 году, став одним из лидеров молочной отрасли страны. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные заместителя министра сельского хозяйства РФ Романа Некрасова, выступившего на Третьем форуме лидеров молочной индустрии.
Фото: Мария Владыко, Коммерсантъ
По предварительным оценкам, в регионе в прошлом году было произведено около 400 тыс. тонн молока, что на 57,9 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. Прирост составил 18,2%, что является одним из самых высоких показателей в стране. Регион уступил по темпам роста только Татарстану, Алтайскому краю и Удмуртии.
Республика Татарстан стала лидером по приросту производства молока — 1,7 млн тонн. Рост составил 105 тыс. тонн, или 6,7%. Алтайский край произвел около 700 тыс. тонн, что на 82,3 тыс. тонн, или 14,3%, больше, чем в годом ранее. Удмуртия показала результат в 1 млн тонн, увеличив производство на 63,8 тыс. тонн, или 6,7%. Краснодарский край занял пятое место с 1,3 млн тонн молока. Прирост составил 35,4 тыс. тонн, или 2,8%.