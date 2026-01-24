В Пензе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

В Пензе продолжается тушение пожара на нефтебазе, возникшего после атаки беспилотника. Ситуация сохраняется на высоком уровне опасности, и спасательные работы идут уже второй день.

Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ В тушении пожара задействована бригада из 150 человек

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что для локализации огня задействовано 150 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и более 40 единиц техники. Особенностью тушения является необходимость полного выгорания нефтепродуктов, при этом основная цель — предотвратить распространение пламени.

Изначально на месте работали 46 пожарных. За сутки численность личного состава увеличилась более чем в три раза.

Спасателям оказывается поддержка в виде обогревательных пунктов, поскольку работа ведется в условиях низких температур. По данным властей, пожар начался 23 января около 4:00, когда на объект упал обломок дрона.

Министерство обороны сообщило, что в ночь на 23 января над Пензенской областью был сбит один БПЛА. В результате инцидента никто не пострадал.

Нина Шевченко