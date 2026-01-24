Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Балаковском районе в понедельник отменят занятия для все классов из-за морозов

В Балаковском районе Саратовской области из-за сильных морозов в понедельник, 26 января, отменят занятия во всех школах для учащихся с 1-го по 11-й класс. Об этом сегодня сообщили в Telegram-канале районной администрации.

Фото: Нина Шевченко

Отмена действует также в центрах дополнительного образования. Педагоги, в свою очередь, продолжат работу на местах.

Обучающиеся получат задания для самостоятельной работы по повторению пройденного материала. Материалы будут размещены на официальных сайтах школ и на платформе «Дневник.ру».

Нина Шевченко