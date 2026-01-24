Администрация Саратова погасила долг в 13 млн перед перевозчиком

Прокуратура Волжского района Саратова выявила нарушение в сфере госзакупок со стороны администрации городского округа. Основанием для вмешательства надзорного ведомства стала неоплата услуг частного перевозчика на сумму более 13 млн руб.

Мэрия Саратова закрыла долг перед перевозчиком после вмешательства прокуратуры

Фото: t.me / pool_64

Фото: t.me / pool_64

Проверка установила, что в 2025 году мэрия Саратова заключила контракт с одной из коммерческих организаций на оказание услуг по пассажирским перевозкам. Подрядчик свои обязательства выполнил в полном объеме, однако муниципальный заказчик допустил просрочку платежа.

В связи с выявленным нарушением прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении должностного лица администрации по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ. Задолженность перед перевозчиком была полностью погашена.

Нина Шевченко