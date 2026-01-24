Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу у жилого дома в Нижнем Тагиле

Сотрудники полиции Нижнего Тагила «по горячим следам» задержали мужчину, устроившего стрельбу из пистолета в жилом дворе 22 января. Инцидент произошел на улице Ломоносова в Ленинском районе города. По данным пресс-секретаря свердловского МВД Валерия Горелых, никто из граждан не пострадал.

Подозреваемый, представившийся как Александр, 1981 года рождения, работает машинистом РЖД. У него есть две судимости: за незаконный оборот оружия и за нападение на представителя власти. В ходе проверки полиция обнаружила в жилище его тещи шумовой пистолет под названием «Бульдог», который использовался во время инцидента.

По предварительным данным, причиной стрельбы стала ссора с женой, возникшая из-за расходов на пиццу. При допросе Александр ответил на вопрос о мотивах: «Пар выпустил».

Задержанный доставлен в дежурную часть для проведения процессуальных действий.