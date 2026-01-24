Из-за сильного мороза встал поезд, следовавший из Челябинска в Екатеринбург

На перегоне Бижеляк — Кыштым Южно-Уральской железной дороги произошла остановка пригородного поезда №7005/7025, следовавшего из Челябинска в Екатеринбург. Как сообщили в Свердловской пригородной компании, причиной задержки стали технические неисправности и неблагоприятные погодные условия. В поезде находились 46 пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Состав был доставлен на станцию Кыштым с помощью вспомогательного локомотива. Пассажиров разместили в зале ожидания, где им дали горячий чай и снеки. После этого пассажиров пересадили в другой поезд, и они продолжили путь до Екатеринбурга. Представители Свердловской пригородной компании сообщили о задержке и извинились за неудобства, возникшие у пассажиров в связи с отклонением от графика движения.

Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.