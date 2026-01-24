Курс доллара. Прогноз на 26–30 января

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На стороне национальной валюты — близость пика налогового периода Рубль — на относительно уверенных позициях. Аккуратного оптимизма рынку способна добавить недавняя встреча спецпосланника США с российским президентом. В фокусе на геополитическом поле — перспективы встречи России, Украины и США в ОАЭ. На стороне национальной валюты — близость пика налогового периода, а также текущий профицит торгового баланса в РФ. Американский доллар продолжает сохранять относительную слабость, несмотря на небольшое смягчение тональности риторики Трампа по вопросу Гренландии. Тем временем свежая экономическая статистика может добавить ему оптимизма — ВВП США вырос в третьем квартале прошлого года выше прогнозируемого, а число первичных заявок на пособие по безработице в США увеличилось заметно ниже ожиданий.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Подстегивает укрепление рубля улучшение геополитического новостного фона Выраженное укрепление рубля обусловлено комбинацией сонаправленных факторов: внутренних и внешних. Поддержку оказывают сезонное снижение спроса на валюту, которое усилено замедлением российской экономики, рост продаж валюты со стороны ЦБ, а также экспортеров (перед граничным сроком налоговых выплат 28 января). В то же время подстегивает укрепление рубля улучшение геополитического новостного фона и наблюдаемый тренд к поступательному ослаблению доллара США, которое, похоже, еще не завершилось. В таких условиях, при развитии позитивного геополитического новостного фона, в начале следующей недели рубль может перейти к декабрьским максимумам, в район 10,6 руб./CNY. Во второй половине следующей недели, после завершения налоговых выплат, возможна локальная коррекция с возвратом котировок в район 10,8–11 руб./CNY.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства На следующей неделе укрепление продолжится Темпы укрепления российского рубля несколько снизились, однако общая тенденция к усилению национальной валюты сохраняется. Поддержку рублю оказывают все те же факторы: оптимистичные геополитические ожидания, высокие процентные ставки, положительная динамика на нефтяном рынке, а также приближение сроков уплаты единого налогового платежа. Мы полагаем, что на следующей неделе укрепление продолжится и валютные курсы могут обновить или приблизиться к минимумам, зафиксированным в декабре 2025 года. В случае с курсом рубля по отношению к доллару США курс может консолидироваться на уровне 75 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Повышенные продажи валюты сохранятся Рубль укрепляется к доллару и сейчас торгуется ближе к нижней границе прогнозного интервала 76–80. Движение курса происходит на фоне повышенных продаж валюты со стороны Минфина для компенсации выпадающих нефтегазовых налогов в результате роста дисконта и низких цен на нефть. Пока повышенные продажи валюты сохранятся, а это горизонт всего квартала, рубль будет оставаться крепким. Надежда на рост импорта пока остается, но ближе к концу квартала. Пока признаков повышения спроса на валюту не наблюдается. Краткосрочно уход доллара ниже уровня 76 руб./$ возможен. Большую же часть времени курс будет находиться в диапазоне 76–80 руб./$, ближе к нижней границе прогнозного интервала.