Курс доллара. Прогноз на 26–30 января

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Третью неделю подряд рубль завершает уверенным укреплением позиций против ведущих мировых валют. В пятницу внебиржевой курс доллара впервые с начала июля прошлого года опустился к уровню 75,5 руб./$, потеряв за неделю 2,5 руб. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился лишь на 1,9 руб., до 75,9246 руб./$. В пользу рубля играют сезонный фактор слабого спроса импортеров на валюту, а также возросшее ее предложение со стороны Банка России.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Зенит 78.00
«БКС Мир инвестиций» 76.00-80.00
«Цифра банк» 75.00
ПСБ 74.00-77.00
Банк Русский Стандарт 76.00-78.00
Консенсус-прогноз * 76.70

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Банк Русский Стандарт
ПСБ
«Цифра банк»
«БКС Мир инвестиций»
Банк Зенит
Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

На стороне национальной валюты — близость пика налогового периода

Рубль — на относительно уверенных позициях. Аккуратного оптимизма рынку способна добавить недавняя встреча спецпосланника США с российским президентом. В фокусе на геополитическом поле — перспективы встречи России, Украины и США в ОАЭ. На стороне национальной валюты — близость пика налогового периода, а также текущий профицит торгового баланса в РФ. Американский доллар продолжает сохранять относительную слабость, несмотря на небольшое смягчение тональности риторики Трампа по вопросу Гренландии. Тем временем свежая экономическая статистика может добавить ему оптимизма — ВВП США вырос в третьем квартале прошлого года выше прогнозируемого, а число первичных заявок на пособие по безработице в США увеличилось заметно ниже ожиданий.

Денис Попов,
управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы

Подстегивает укрепление рубля улучшение геополитического новостного фона

Выраженное укрепление рубля обусловлено комбинацией сонаправленных факторов: внутренних и внешних. Поддержку оказывают сезонное снижение спроса на валюту, которое усилено замедлением российской экономики, рост продаж валюты со стороны ЦБ, а также экспортеров (перед граничным сроком налоговых выплат 28 января). В то же время подстегивает укрепление рубля улучшение геополитического новостного фона и наблюдаемый тренд к поступательному ослаблению доллара США, которое, похоже, еще не завершилось. В таких условиях, при развитии позитивного геополитического новостного фона, в начале следующей недели рубль может перейти к декабрьским максимумам, в район 10,6 руб./CNY. Во второй половине следующей недели, после завершения налоговых выплат, возможна локальная коррекция с возвратом котировок в район 10,8–11 руб./CNY.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

На следующей неделе укрепление продолжится

Темпы укрепления российского рубля несколько снизились, однако общая тенденция к усилению национальной валюты сохраняется. Поддержку рублю оказывают все те же факторы: оптимистичные геополитические ожидания, высокие процентные ставки, положительная динамика на нефтяном рынке, а также приближение сроков уплаты единого налогового платежа. Мы полагаем, что на следующей неделе укрепление продолжится и валютные курсы могут обновить или приблизиться к минимумам, зафиксированным в декабре 2025 года. В случае с курсом рубля по отношению к доллару США курс может консолидироваться на уровне 75 руб./$.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Повышенные продажи валюты сохранятся

Рубль укрепляется к доллару и сейчас торгуется ближе к нижней границе прогнозного интервала 76–80. Движение курса происходит на фоне повышенных продаж валюты со стороны Минфина для компенсации выпадающих нефтегазовых налогов в результате роста дисконта и низких цен на нефть. Пока повышенные продажи валюты сохранятся, а это горизонт всего квартала, рубль будет оставаться крепким. Надежда на рост импорта пока остается, но ближе к концу квартала. Пока признаков повышения спроса на валюту не наблюдается. Краткосрочно уход доллара ниже уровня 76 руб./$ возможен. Большую же часть времени курс будет находиться в диапазоне 76–80 руб./$, ближе к нижней границе прогнозного интервала.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель направления аналитического сервиса

Активность импортеров сезонно слабая в начале года

Рубль остается крепким, что поддерживается увеличенным предложением валюты от ЦБ и Минфина, а также приближением налогового периода января. Активность импортеров сезонно слабая в начале года, дополнительно ее росту препятствует неуверенность компаний в сохранении стабильного конечного спроса на фоне охлаждения экономики. Данные по инфляции с начала года также поддерживают рубль, поскольку могут привести к сохранению текущего размера ключевой ставки как минимум в текущем квартале.

