В 2026 году на создание десяти агроклассов в Астраханской области потратят 9 млн

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о планах по созданию в этом году десяти новых агротехнологических классов в школах. На их оснащение из бюджетных средств направлено более 9 млн руб.

Инициатива рассматривается как ключевое звено в системе непрерывного образования «школа — вуз — предприятие»

В прошлом году первые два спецкласса начали открыли в Ахтубинском районе. Цель программы, как подчеркнул губернатор, — обеспечить агроотрасль квалифицированными кадрами через систему ранней профориентации. Школьники получают углубленные знания по профильным предметам и практические навыки, что поможет им подготовиться к поступлению в аграрные вузы.

Господин Бабушкин отметил, что к проекту уже проявляют интерес крупные предприятия региона, готовые участвовать в образовательном процессе и трудоустраивать выпускников.

О планах по созданию сети агроклассов в регионе стало известно в конце декабря 2025 года. На заседании координационного совета по развитию агротехнологического образования в минсельхозе был представлен поэтапный план: от 10 классов в 2026 году до 40 — к 2030 году. Инициатива рассматривается как ключевое звено в системе непрерывного образования «школа — вуз — предприятие».

Нина Шевченко