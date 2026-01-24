Пенсионерка погибла при пожаре от свечи в Ростове

За сутки в Ростовской области зарегистрировали девять пожаров техногенного характера, один из которых привел к гибели 80-летней женщины в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в МЧС региона.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Трагедия произошла в доме пенсионерки, когда на матрас упала свеча. Пламя быстро охватило 20 кв. м помещения. Женщина скончалась от отравления продуктами горения.

Все возгорания случились по техногенным причинам. Кроме того, службе экстренного реагирования пришлось выезжать на четыре дорожные аварии.

Для ликвидации происшествий привлекли 136 сотрудников и 34 единицы спецтехники.

Тат Гаспарян