В Засечном под Пензой обнаружили гору снега, создававшую риск ДТП

Прокуратура Пензенского района провела проверку состояния уборки снега в Засечном. По данным ведомства, зимняя уборка на некоторых участках не соответствовала требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото: Прокуратура Пензенской области, Коммерсантъ Местные власти убрали гору снега в Засечном после проверки прокуратуры

На пересечении улиц Радужной и Светлой обнаружили снежные валы высотой более 1 м. Такие накопления снега ограничивали видимость для водителей, что создавало риск ДТП.

Прокуратура потребовала от администрации Засечного сельсовета немедленного устранения нарушений. В ответ местные власти организовали оперативную уборку снега.

Нина Шевченко