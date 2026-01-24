В Засечном под Пензой обнаружили гору снега, создававшую риск ДТП
Прокуратура Пензенского района провела проверку состояния уборки снега в Засечном. По данным ведомства, зимняя уборка на некоторых участках не соответствовала требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Местные власти убрали гору снега в Засечном после проверки прокуратуры
Фото: Прокуратура Пензенской области, Коммерсантъ
На пересечении улиц Радужной и Светлой обнаружили снежные валы высотой более 1 м. Такие накопления снега ограничивали видимость для водителей, что создавало риск ДТП.
Прокуратура потребовала от администрации Засечного сельсовета немедленного устранения нарушений. В ответ местные власти организовали оперативную уборку снега.