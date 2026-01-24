В Казахстане введут военные сборы для школьников

Минпросвещения и Минобороны Казахстана проведут учебно-тренировочные военные сборы для школьников. Об этом сообщила пресс-служба образовательного министерства республики.

Проведение военных сборов направлено на «укрепление патриотического духа подрастающего поколения и системное развитие военно-патриотического воспитания» в Казахстане, сообщили в ведомстве. Проект реализуют в пилотном формате в Жамбылской области, области Абай и Западно-Казахстанской области. По итогам проведения военных сборов инициативу планируют поэтапно внедрять в других регионах республики.

Инициативу одобрили во время межведомственной встречи с участием министра просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменовой и министра обороны страны Даурена Косанова. Во время встречи стороны обсудили вопросы «комплексного формирования военно-патриотического воспитания, начиная со школьного возраста, а также повышения гражданской ответственности подростков», указано в сообщении.