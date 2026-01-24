Плата за холодную воду в квартирах без счетчика вырастет вдвое

Коэффициент для расчета размера платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика в России увеличился в два раза. Информация об этом содержится в документах правительства, передает «РИА Новости».

Рост платы за холодное водоснабжение коснется квартир и жилых домов, в которых есть техническая возможность установить счетчики. Формула, по которой в таких случаях рассчитывают плату, учитывает число жильцов, тариф, норматив потребления и повышающий коэффициент. Ранее последний показатель составлял 1,5, однако теперь его увеличили до 3.

Коэффициент для расчета платы за горячую воду, водоотведение и электроснабжение не изменился — на данный момент он составляет 1,5.