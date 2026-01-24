РЖД запустила продажи трехдневного тура в Волгоград на День Победы

РЖД запустила продажу билетов на туристический поезд из Москвы в Волгоград ко Дню Победы, обратил внимание V1.RU. Поезд №921/922 отправится с Павелецкого вокзала 8 мая в 14:15. В Волгоград он прибудет 9 мая в 10:30. Обратный рейс запланирован на 22:58 9 мая, с прибытием в Москву 10 мая в 21:55.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тур из Москвы в Волгоград на День Победы продлится три дня

Фото: vk.com / rzd_official Тур из Москвы в Волгоград на День Победы продлится три дня

Фото: vk.com / rzd_official

В программу тура включено посещение музея-панорамы «Сталинградская битва», Мамаева кургана и Аллеи Героев. Также в стоимость входит экскурсия на теплоходе по Волге, во время которой туристы смогут увидеть памятник речникам и пройти под «танцующим» мостом. После экскурсии гости поужинают и отправятся на вокзал.

Стоимость тура варьируется в зависимости от типа купе. В четырехместном купе билет обойдется в 41,2 тыс. руб., в двухместном — в 65,4 тыс. руб. При этом один человек может приобрести двухместное купе за 117,3 тыс. руб. Детский билет в четырехместном купе стоит 40,7 тыс. руб., в двухместном — 64,9 тыс. руб. Для детей без места и завтрака — 15,5 тыс. руб. Дополнительное место в четырехместном купе можно приобрести за 24,6 тыс. руб.

Нина Шевченко