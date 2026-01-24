Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области пассажирский поезд задержан из-за неполадки на три часа

На Южно-Уральской железной дороге пассажирский поезд, следующий из Челябинска в Екатеринбург, остановлен из-за неполадки. Задержка в пути составила 3 часа и 15 минут, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Поезд №7005 остановился утром 24 января на перегоне Бижеляк — Кыштым. На место отправлен вспомогательный локомотив для пересадки пассажиров.

Уральская транспортная прокуратура также организовала проверку остановки пассажирского поезда.

Ольга Воробьева

Новости компаний Все